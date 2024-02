Migrante suicida | l’avvocato che tentò di farlo spostare | “I Cpr luoghi disumani inadatti ai fragili”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ousmane Sylla, il ragazzo della Guinea trovato con un lenzuolo intorno al collo a una grata del Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria (Roma), poteva sfuggire a questo destino? “Probabilmente sì” diceGiuseppe Caradonna, che lo scorso novembre– inviando la relazione di una psicologa sulle condizioni del– didalla struttura di Milo (Trapani) in un posto più adatto alle suetà. Perché quel ventenne “particolarmente agitato e irrequieto” e dal “comportamento aggressivo e scontroso” come lo descrisse la specialista, ma che diceva di “adorare di cantare” e che aveva nostalgia di madre, fratelli e sorelle, potesse essere assegnato a una struttura che si potesse occupare meglio di lui. Il legale, che non aveva mai potuto incontrare il ...