Migrante 21enne suicida nei Cpr | “Leggi disumane | portato all’estrema disperazione”

(Di martedì 6 febbraio 2024) La morte di un ragazzo gambiano di 21 anni, che si è impiccato all’alba del 4 febbraio nel Cpr di Ponte Galeria a Roma, ha provocato una rivolta e l’apertura di un’inchiesta per istigazione al suicidio e suscitato un acceso dibattito sull’utilità e opportunità dei centri per il rimpatrio. Le proteste nei Cpr La protesta contro le condizioni di vita all’interno del Cpr teatro del suicidio, che ha coinvolto una quarantina di migranti, ha causato il ferimento di due carabinieri e di un militare dell’esercito eall’arresto di 14 persone per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, devastazione e saccheggio, incendio doloso. Le proteste nel centro di rimpatrio a Milano (Ansa)Un’analoga rivolta si era già registrata sabato nel Cpr di Gradisca, dopo che unera precipitato dal tetto, restando gravemente ferito, un altro ...