“Miglior anno di sempre” anche per Intesa Sanpaolo Profitti a 7 | 7 miliardi di euro grazie ai tassi Bce

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo Unicreditpresenta il suo bilancio record 2023 e impacchetta i regalini per i suoi azionisti. L’va in archivio conper 7,7di, in crescita del 76,4% rispetto ai 4,4del 2022. “Ildi”, spiega l’amministratore delegato Carlo Messina. Come per tutte le bitaliane edpei i meriti del management sono relativi. Il boom dei ricavi deriva semplicemente ed automaticamente dall’aumento deideciso dalla Banca centralepea che fa crescere le rate dei prestiti a tasso variabili e quelle dei finanziamenti di nuova erogazione. Il cosiddetto margine ...

Il miglior anno di sempre per Unicredit , dice l’ad Andrea Orcel. E non c’è dubbio che 8,5 miliardi di profitti netti per il 2023, vale dire tre ... ... (ilfoglio)

in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e un margine lordo in aumento al 26,7%. La perdita operativa è stata di 75 milioni di euro, un risultato migliore rispetto alla ... Intesa Sanpaolo ha riportato un utile netto per il 2023 di 7,7 miliardi di euro trainato dagli interessi netti. Lo riferisce la banca in una nota diffusa in ...