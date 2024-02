Microlino arriva in centro città a Milano

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – La microcar 100% italiana distributita in Italia da Koelliker invade anche ildigrazie alla partnership strategica con L-Etrik. Il Gruppo Koelliker compie un ulteriore passo per la realizzazione del progetto di Urban store nei centri delle maggioriitaliane. L-Etrik sarà un nuovo store specializzato sulla mobilità elettrica su

Roma, 6 feb. (askanews) – Marcia spedita del Setterosa (Foto Andrea Staccioli DBM) che batte agevolmente il Sudafrica 25-3 (6-1, 5-1, 6-1, 8-0) nel secondo impegno dei gironi del Mondiale di Doha e si ...TORINO (ITALPRESS) – Jeep Renegade festeggia il suo decimo anniversario con un numero impressionante di quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Riconosciuta come l’erede moderna della Will ...Con questa sinergia, Microlino - nata per rivoluzionare il modo di vivere e spostarsi in città - vivrà anche all'interno di due esclusivi showroom con l'obiettivo di promuovere soluzioni di trasporto ...