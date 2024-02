Michele Misseri torna libero | Non è un divo | vi spiego cosa succede ora

L’avvocato La Tanza, difensore di Michele Misseri , ha confermato che è l’ultimo mese di carcerazione per il suo assistito. Dopo otto anni per ... (noinotizie)

Michele Misseri lascia il carcere e sua cognata, Concetta Serrano, chiede di essere lasciata in pace: le parole della madre di Sarah Scazzi ...Il 26 agosto del 2010 balzava agli onori della cronaca il caso che passerà alla storia come il delitto di Avetrana. In quella data fu denunciata la scomparsa della 15enne Sarah Scazzi, il cui corpo se ...