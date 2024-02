Micaela Ramazzotti e la sua opera prima | un film amaro sui rapporto umani

(Di martedì 6 febbraio 2024) Che bella“Felicità” diche interpreta, scrive – con Alessandra Guidi ed Isabella Cecchi – e dirige, questosulle contemporaneità dei legamiin corso. Dopo aver vinto all’ultima mostra di Venezia 80 il premio “Spettatori” nella sezione “Orizzonti” e un un breve passaggio nelle Sale, ora ilè su Sky Cinema. Desiré Mazzoni () fa l’assistente parrucchiera sui set cinematografici e ha una storia con Bruno un prof universitario, figlio unico di madre vedova. Lei invece viene da una famiglia piccolo-borghese con Max (Max Tortora) un padre pensionato pubblico che ora si guadagna da vivere come showman e Floriana (Anna Galiena) una madre casalinga (ex ...

È uscito di recente il teaser di Un amore , la nuova serie Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie , in arrivo ... (velvetmag)

Jodie Foster Il 2024 seriale di Sky si apre all’insegna del giallo. Si parte venerdì 12 gennaio, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su ... (davidemaggio)

Le serie e gli show di Sky TV, l'intero catalogo di Netflix in streaming e l'app Sky Go: cogli al volo l'offerta Intrattenimento plus.L'attrice si racconta tra ricordi e l'ultima serie tv realizzata per Sky con Stefano Accorsi: "Un amore è la storia di due innamorati che il destino divide e di un legame che rimane fortissimo grazie ...Un Amore, il trailer della serie Sky con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, Debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nella settimana della festa degli innamorati, dal 16 febbraio, U ...