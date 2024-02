Metro Laurentina – Riapre al pubblico il Settore B parcheggio scambio Patanè | “225 posti auto per intermodalità spostamenti”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 6 febbraio 2024) Riaprirà domani alilB deldidi via de Sappè, in corrispondenza della stazione della: un totale di 225, di cui 6 riservati ai diversamente abili. La chiusura delera stata disposta in quanto, in occasione del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi, era stata rilevata la presenza di un grande archivio di Roma Capitale adiacente al, non compatibile ai sensi della normativa in materia di prevenzione incendi. Prima di riaprire ilal, dunque, è stato necessario lo sgombero del materiale cartaceo presente. “La riapertura delB del ...