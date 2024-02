Meteo | dopo il sole torna il maltempo entro il weekend

l'anticiclone Zeus sta tenendo lontano il freddo dall'Italia, e anche se questo comporta notevoli disagi, come nebbia e aumento dello smog, ... (leggo)

Finisce il lungo periodo di stabilità, le temperature fredde si riprenderanno la scena in Italia , con un anticiclone in rafforzamento sui settori ... (tg24.sky)

Finisce il lungo periodo di stabilità: le temperature fredde si riprenderanno la scena in Italia, con un anticiclone in rafforzamento sui settori ... (tg24.sky)

E dopo anni Marsala ha perso l'unica facoltà universitaria che ...E a chi pensa che non ne vale la pena, rispondo con questa storia che ho letto tempo fa e che mi sono appuntato perché ho pensato che ...La nunziatura apostolica ha avviato le consultazioni per la nomina del nuovo arcivescovo. Il momento-chiave fra un mese nella Visita Ad Limina. Il profilo che dovrà avere il successore.Nessuna precipitazione a Roma almeno fino a venerdì, ma nel weekend potrebbe cambiare tutto: in arrivo sull’Italia il ciclone Pulcinella ...