Meteo | caldo anomalo su Napoli L’inverno arriva forse sabato 10 febbraio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ancora qualche giorno di sole e, poi cambia tutto: freddo e pioggia dasu tutta la regione e possibile ritorno della neve in alta quota.

Bologna, 3 febbraio 2024 - Il Meteo sembra sorridere all' Emilia Romagna , con il sole di queste giornate invernali - quando si dirada la nebbia ... (ilrestodelcarlino)

Milano, 4 febbraio 2024 – Primavera in anticipo? Forse un po’ troppo. Eppure, negli ultimi giorni, in Lombardia , si sono toccate temperature ... (ilgiorno)

Ancora qualche giorno di sole e caldo , poi cambia tutto: freddo e pioggia da sabato su tutta la regione e possibile ritorno della neve in alta ... (fanpage)

Temperature esagerate in tutta Italia Nei prossimi giorni, l’Italia si troverà ad affrontare un clima insolitamente mite per il periodo invernale, a causa dell’arrivo di un’anticiclone che porterà ...Sfogliando attentamente le tabelle, ci si accorge di un dato che spicca sugli altri: è praticamente se fossimo stati catapultati un mese nel futuro. Cioè a inizio marzo, ...Le previsioni meteo per martedì 6 Febbraio a Palermo si presentano con una situazione generalmente stabile e piuttosto mite. Durante la notte, ci si aspetta un cielo sereno con una copertura nuvolosa ...