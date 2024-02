Meteo | arriva la burrasca di Carnevale | il ciclone Pulcinella si abbatte sull’Italia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sole e temperature miti addio: da venerdìil” e torna l’inverno con pioggia e neve. Irologi del sito www.iL.it confermano la previsione con altri 5 giorni ‘caldi’ oltre la media del periodo su gran parte del Paese. L’antisubtropicale prima, e venti meridionali poi, riusciranno a mantenere la colonnina di mercurio oltre i valori medi tipici di questo periodo, normalmente uno dei più freddi dell’anno.Leggi anche:, torna il gelo: neve blocca molte regioni, che succede Ultima settimana con temperature miti, poi torna l’inverno In particolare, nonostante nel weekend siano attese delle precipitazioni, i venti di Scirocco e di ‘Libeccio caldo’ manterranno ancora il sapore primaverile degli ultimi giorni. Ma, dalla ...

Nel corso della prossima settimana, la situazione Meteo rologica in Italia subirà un brusco cambia mento, segnando la fine di un periodo prolungato di ... (inmeteo)

Settimana di tempo stabile e temperature alte, ma da sabato cambia tutto: arriva il freddo artico , temperature in crollo verticale e piogge su tutta ... (fanpage)

Ancora qualche giorno di sole e caldo , poi cambia tutto: freddo e pioggia da sabato su tutta la regione e possibile ritorno della neve in alta ... (fanpage)

Da venerdì torna pioggia e neve. Dal 12 febbraio temperature in linea col periodo ma non particolarmente rigide (repubblica)

Nei prossimi giorni si assisterà finalmente al graduale smantellamento dell'anticiclone insediatosi su buona parte d'Europa da settimane e di conseguenza ad un progressivo rinforzo dei venti intorno ...Le temperature 'da Sant'Eulalia (12 febbraio) a San Macario (10 marzo) saranno nella media e con tempo vario'. Intanto ...Negli ultimi giorni siamo arrivati anche a toccare 23-24 gradi in Pianura ...