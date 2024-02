Messina | truffe | false intestazioni ed estorsioni Così i clan mettevano le mani sui fondi europei per l’agricoltura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’Unione Europea usata come bancomat daimafiosi di Tortorici. Ancora una volta, alla luce del sole, migliaia di euro erogati dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) finivano nella casse dei Batanesi e dei Bontempo Scavo, famiglie mafiose dei Nebrodi specializzate da anni nellesui. L’operazione antimafia “Nebrodi 2”, coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio dalla procura di, insieme ai Ros, al comando tutela agroalimentare dell’Arma, guardia di finanza e squadra mobile di, ha portato all’arresto di 23 persone sulle 60 indagate, 14 misure interdittive, oltre al sequestro preventivo di 349 titoli Agea e oltre 750mila euro nei conti di 8 società. Le stesse famiglie al vertice – Solo a novembre 2022, il tribunale di Patti ...