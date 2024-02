Messina si complimenta con Unicredit ma ricorda il ruolo di Isp al servizio del paese E candida Profumo e Orsini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Complimenti a, Orcel sta facendo un ottimo lavoro”. La battuta con la quale il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo, ha aperto la conferenza stampa per la presentazione dei risultati 2023 (7,7 miliardi di euro, i migliori di sempre, mane ha totalizzati 8,5 nello stesso anno) è destinata a restare storica. Certe galanterie, infatti, non sono usuali nel mondo della finanza, soprattutto quando sono rivolte a diretti concorrenti. Ma non è neanche il caso di fare troppa dietrologia perchési è detto fermamente intenzionato a restare alla guida della banca (anche accettando un nuovo mandato in futuro). E a chi gli chiedeva di un possibile ingresso di Francesco, che ha lasciato in anticipo la guida della Compagnia di Sanpaolo, primo azionista di Intesa, ha risposto ...