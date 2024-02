Messico | 35enne veneziana uccisa col compagno in un agguato dei narcos | è stata un’esecuzione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Venezia, 6 febbraio 2024 – Undi un commando deimessicani con fucili da guerra e poi l’esecuzione. Prima hanno freddato nel retro del loro negozio di pipe e tabacchi, il “Mr Green The Smoke Shop”, il29enne Juan Yair Valdez Ruiz detto "el Yayo” e poi lei, Pamela Codardini, 35 anni anni originaria di Favaro (Venezia) ma da diversi anni residente in, a Ocotlan de Morelos, nella regione delle Valli centrali dello stato di Oaxaca, una località di 21 mila abitanti. Il duplice omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 27 gennaio ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. L’Dalle prime informazioni sembra che la vera vittima dell'del commando fosse proprio il, nell'ambito di un regolamento di conti ...

