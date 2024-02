Meriterebbe maggiore attenzione Caso Salis | Renzi attacca il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Le ricordo una frase che Meloni disse a me quando ero al. C'erano due marò detenuti in India. Il mioriusci a ottenere innanzitutto i domiciliari presso la residenza dell'ambasciatore e poi a ottenere il rientro dei Marò in Italia. Allora Meloni disse che ero un eunuco, lei oggi ha una detenuta italiana nelle carceri ungheresi non per omicidio, ma per la presunta partecipazione a una rissa, che viene tenuta in condizioni non degne dello stato di diritto europeo. Credo che la cittadinadebba godere da parte delitaliano di un'che la Meloni in questo momento non gli ha dato”. Così Matteoa margine della presentazione del suo libro, “Palla al centro”, svoltasi oggi a Roma.