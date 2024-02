Meret potrebbe essere convocato per il Milan Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 febbraio 2024) Alexè fuori dai pali del Napoli dalla gara col Monza. Ora il suo recupero, secondo ladello Sport dovrebbeterminato etornare in campo contro ildomenica sera.per-Napoli “Il Napoli riprende oggi la preparazione in vista dell’attesissimo match di domenica a San Siro contro il. Da verificare le condizioni di Alexe Matias Olivera, assenti da tempo ma vicini al rientro. Il portiere, ma non si rischierà nulla. Con Mario Rui squalificato, dovrebbe toccare a Mazzocchi a sinistra: da capire se nel 4-3-3 o nel 3-4-3”. L'articolo ilNapolista.