Mercurio protegge i ladri Chi rischia di venire fregato | l' oroscopo di Branko

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le stelle di, l'di oggi martedì 6 febbraio ARIETE Urano è definito imprevedibile perché porta nella nostra vita, quando è sollecitato da altri pianeti, fatti nuovi e cambiamenti inattesi, qualche volta si tratta di eventi che ci infastidiscono all'inizio ma poi alla fine fanno capire che sono stati utili. Non vi dovete sentire disturbati o contrariati, anzi prendete coscienza che la vita ha molto da offrivi. Tagliate con certi ambienti, certe situazioni, certe persone, il bello deve ancora arrivare! TORO Quello che non è successo ieri, succederà oggi o domani grazie a Luna passata in Capricorno, congiunta al sensuale Marte e alla carnale Venere che vi riservano gradevoli incontri. L'amore in tutte le sue sfumature è sempre più intenso. Come cresce il freddo ambientale e aumentano le responsabilità professionali e finanziarie, così ...