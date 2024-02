Mens Sana a forza mille Iozzi | Vittoria chiave

(Di martedì 6 febbraio 2024) La bellasu Pino Dragons Firenze, davanti a più dispettatori festanti ed emozionati per la presenza di Marco Crespi al PalaEstra, ha blindato il primo posto nel girone per lae certificato la partenza con dieci punti nella fase successiva. Andrea, protagonista del match con i suoi 9 punti nel momento decisivo, parla della, della serata e delle emozioni non banali provate da pubblico e squadra. "Era una partita molto importante, anzi fondamentale inseconda fase. Non era facile perché Pino è una squadra giovane, che corre molto e che ha ottime qualità ma siamo stati bravi anche nell’approccio e nel gestire poi il ritmo". Adesso con la seconda fase alle porte (inizierà il 3 marzo) la Note di Siena...

