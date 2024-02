Menopausa | nuotare nell' acqua fredda migliora i sintomi

Menopausa, il nuoto in acqua fredda può essere un ottimo alleato per ridurre i sintomi. Leggi i risultati dello studio.Uno studio inglese ha preso in esame le risposte di oltre 1100 donne, secondo cui il nuoto in acque fredde ha contribuito a ridurre l'ansia, ad affrontare gli sbalzi d'umore, a spazzare via il malumor ...