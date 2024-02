Mengoni torna all’Ariston dopo un anno dalla vittoria | Due vite è da standing ovation VIDEO

Puntuale, come ogni anno, Amadeus ha dato il via alla 74esima edizione del festival di Sanemo. Per la prima serata è affiancato da Marco Mengoni (ilgiornale)

Una carrellata di trenta canzoni in gara per circa 6 ore di musica. A pilotare, alla sua quinta direzione, è Amadeus, coadiuvato per la puntata di apertura da Marco Mengoni, l’anno scorso vincitore ...Non vedo l’ora di far ascoltare "Due Altalene”». Si è trattato di vigilia anche per Mr. Rain, che torna all'Ariston sulla scorta dello splendido terzo posto conquistato lo scorso anno, con il brano ...Puntuale, come ogni anno, Amadeus ha dato il via alla 74esima edizione del festival di Sanemo. Per la prima serata è affiancato da Marco Mengoni ...