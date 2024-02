Melissa Satta | crisi con Matteo Berrettini? La segnalazione | “Vediamo se arriveranno a San Valentino”

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono in Crisi ? Nelle ultime ore si è sparso a macchia d’olio un gossip sulla ex velina e il tennista: secondo un ... (donnapop)

Colpo di scena tra Melissa Satta e Matteo Berrettini . La coppia, unita da poco più di un anno, sarebbe già in crisi . Per ora i diretti interessati ... (dilei)

L’indiscrezione di Santo Pirrotta a Citofonare Rai 2: «Mi dicono che sono in profonda crisi». I due non si fanno vedere insieme da un po’ di tempo ...La wag sfoggia un bikini microscopico nella neve di St. Moritz: gli utenti di Instagram sono rimasti a bocca aperta.Colpo di scena tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. La coppia, unita da poco più di un anno, sarebbe già in crisi. Per ora i diretti interessati non proferiscono… Leggi ...