Meglio arrivare ultimi | la lezione di Vasco Rossi | chi gode a Sanremo

(Di martedì 6 febbraio 2024) E, niente, parte il carrozzone. E sul carrozzone ci sono 30 artisti, anzi di più se consideriamo gruppi, coppie, compiette, imbucati e improvvisati vari. Ieri in giornata abbiamo assistito di buon grado alle prove generali dei prescelti e la verità è che tanti dei giudizi dati al primo ascolto, dal vivo, cambiano assai, al punto che “quella che ti piaceva” ora dici “boh, mah, chissà” e quella che ti aveva fatto ribrezzo adesso “beh, alla fine non è proprio da buttare nell'indifferenziata”. A prescindere, carissimi fanatici del Festival, è bene che sappiate una cosa: tendenzialmente è più facile che un artista faccia strada nel “mondo reale” passando dall'ultimo posto piuttosto che dal primo. Lo dice la storia. Cioè, forse stiamo esagerando, ma neanche troppo. Leggete qua. Nel lontanissimo 1951 tre soli interpreti cantano tutti e 20 i pezzi in gara. In ordine sparso: Achille Togliani, ...