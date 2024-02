Medicinali | via alla raccolta benefica | nella Bergamasca in campo 144 farmacie

(Di martedì 6 febbraio 2024) SOLIDARIETÀ. Dal 6 al 12 febbraio la Giornata didel Farmaco, storica campagnapromossa da Banco Farmaceutico per donareda automedicazione a persone e famiglie bisognose. In Lombardia aderiscono complessivamente 1.345

Promuovere un percorso di cura incentrato sui bisogni di salute della donna, piuttosto che sull’estensione della malattia ...Al via oggi la Giornata di raccolta del farmaco (Grf). Durerà una settimana, fino a lunedì 12 febbraio. In oltre 5.600 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’ ...Arezzo, 6 febbraio 2024 – Anche quest’anno, si svolge la Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da oggi, martedì 6 a lunedì 12 febbraio.