Mazzarri vuole sorprendere Pioli | tre possibili moduli per Milan-Napoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Preparativi intensi per ildicontro ildi. Tattiche flessibili nel big match Serie A. Il Giuseppe Meazza sarà teatro di una sfida ‘caldissima’, quella tranella ventiquattresima giornata della Serie A 2023/2024. Il mister dei partenopei, Walter, lavora sodo per adattare la sua squadra al meglio contro ildi Stefano. La settimana è dedicata al confronto diretto tra, con l’attenzione focalizzata sull’incontro del 11 febbraio 2024 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, in un match che si preannuncia infuocato. La sfida riveste un’importanza particolare per il, desideroso di riscattarsi dai ...

Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Il Napoli ha mandato un segnale, non vuole rassegnarsi ad una partita in cui non riesce a ...Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mazzarri aveva cominciato a vedere sul serio le streghe dopo il vantaggio di Coppola: aveva appena risistemato il suo Napoli, disegnandolo ...Non è ancora finita, non è già il tempo dei saluti, questi sono «solo» i giorni del futuro ormai svelato. Piotr Zielinski ha scelto l'Inter ...