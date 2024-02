Maxi-tamponamento sulla A12 tra tir e auto | una vittima e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) IncidenteA12 tra Rapallo e Chiavari. È avvenuto al km 37,500 e ha visto coinvolte piùe un tir. Stando alle prime informazioni, ilavrebbe causato la morte di una persona e ci sarebbero, di cui tre gravi. Sul posto sono presenti il personale distrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.strade per l'Italia informa che è stata disposta la chiusura del tratto, all'interno del quale il traffico è bloccato. Tra Sestri Levante e Chiavari verso Genova sono segnalati 3 km di coda. Inoltre è stata chiusa l'entrata di Chiavari in entrambe le direzioni.