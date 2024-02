Maxi tamponamento sulla A12 tra Rapallo e Chiavari | due morti e diversi feriti gravi Sul posto 6 ambulanze e un elicottero

Due persone in gravi condizioni. Chiuso in entrata un tratto di 70 km, dal Veronese al Modenese. Poi l’ altro indicente mortale (repubblica)

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi.Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi.Genova. Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla A12, nei pressi di Chiavari, in direzione di Livorno, dove diversi mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Secondo le prime ...