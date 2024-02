Maxi scontro in A12 | un morto e diversi feriti

Incidente mortale stamattina a Roma . Le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale sono intervenute in via Polense, all’altezza del civico ... (ilcorrieredellacitta)

Si è messo alla guida dopo aver assunto cocaina . Ed ha provoca to un incidente che soltanto per circostanze fortuite non ha avuto conseguenze gravi. ... (ilcorrieredellacitta)

Due persone in gravi condizioni. Chiuso in entrata un tratto di 70 km, dal Veronese al Modenese. Poi l’ altro indicente mortale (repubblica)

Due morti e dieci feriti in un maxi incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, avvenuto poco prima della 7. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze e automediche del 118 e i ...La fitta coltre di nebbia che stamattina ha avvolto la Val Padana è stata la causa di due maxi incidenti stradali con oltre 100 macchine e mezzi pesanti coinvolti. L'autostrada del Brennero è stata ch ...Temporaneamente chiuso il tratto autostradale in direzione Levante. Coinvolte nel sinistro quattro auto e un mezzo pesante ...