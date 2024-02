Maxi operazione antidroga nella notte | decine di arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lucca, 6 febbraio 2024 – Unadelle fiamme gialle è scattata all'alba, con ripercussioni anche in Toscana e Liguria. Vede impegnati circa 120 militari della guardia di finanza di Torino e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico) di Roma. Coordinati dalla Procura - direzione distrettuale antimafia torinese, hanno dato seguito a un'ordinanza del gip che ha disposto l'arresto di 24 persone, italiane e albanesi, ritenute responsabili di far parte di due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico e alla commercializzazione sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Al blitz collaborano le fiamme gialle, oltre a quelle del Piemonte, della Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo. Secondo gli inquirenti un gruppo faceva a capo a un 58enne albanese da ...