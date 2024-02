Maxi operazione antidroga a Roma | 4 arresti e oltre 26 chili di hashish sequestrato VIDEO

(Di martedì 6 febbraio 2024) Doppiadegli uomini della Polizia del Commissariato Appio ache ha portato al sequestro di26di droga., intercapedine in cui è stato trovato lo stupefacente – ilcorrieredellacitta.comIn un caso gli investigatori hanno visto uno strano viavai di due giovani che ha innescato le indagini in un’abitazione di via Maremmana a San Cesareo. Dopo appostamenti e pedinamenti i poliziotti hanno fermato l’auto a bordo della quale quei due ragazzi si spostavano e hanno proceduto ad accertamenti che hanno portato a rinvenire diversi panetti didel peso complessivo di350 grammi,a 95 euro. Perquisizione domiciliare A seguire gli agenti hanno effettuato ...

Nel carcere di Augusta , un detenuto ha commissionato l'omicidio - poi non andato 'a buon fine' - della ex, oltre a una serie di altri reati. La ... (247.libero)

Un maxi operazione è condotta in questa mattina del 6 febbraio. La squadra antimafia dell’area dei Nebrodi sta effettuando 37 ordini di custodia cautelare per esponenti dei clan di Tortorici, in ...Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del ROS e del Comando Carabinieri per la TutelaAgroalimentare, i Finanzieri del Comando Provinciale e il personale della Squadra Mobile dellaQuestura di ...Maxi tamponamento in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari tra un tir e alcune auto. Secondo quanto appreso, due persone sarebbero decedute e ci sarebbero alcuni feriti gravi. Chiusa la A12 tra ...