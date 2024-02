Maxi-incidente sull’A12 tra Rapallo e Chiavari | un morto e diversi feriti | chiusa l’autostrada

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gravein A12 tra, in direzione Livorno. Nel tamponamento, avvenuto poco prima della 7 di martedì 6 gennaio, sarebbero coinvolti un camion e quattro vetture. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Tratto chiuso tra Lavagna everso Genova per consentire l'intervento dei soccorsi.

sulla SS148 “ Pontina ” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 34,200, ad Ardea, nella città metropolitana di Roma, a causa ... (ilcorrieredellacitta)

Nuova mattinata da incubo sulla SS148 Pontina . incidente questa mattina alle 6.00, coinvolti in tutto quattro mezzi . Si circola – ancora – su una ... (ilcorrieredellacitta)

Un maxi Incidente stradale si è verificato stamattina in A12, tra i caselli di Rapallo e Chiavari. A scontrarsi sono stati un tir e alcune auto. ... (tg24.sky)

Maxi tamponamento in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari tra un tir e alcune auto. Secondo quanto appreso, due persone sarebbero decedute e ci sarebbero alcuni feriti gravi. Chiusa la A12 ...Dopo il dramma di ieri al Brennero, altro maxi tamponamento in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari tra un tir e alcune auto. Tamponamento A22 tra Reggio e Modena, due morti e decine ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi.