Massini all’Ariston | Per non dimenticare chi è morto sul lavoro

(Di martedì 6 febbraio 2024) "A Sanremo per accendere i riflettori su un tema a me caro: le morti sul". Stefano, scrittore e drammaturgo fiorentino sarà ospite del festival della musica italiana giovedì sera quando sul palco dell’Ariston, insieme all’amico Paolo Jannacci (figlio del grande Enzo, ndr), proporrà "L’uomo nel lampo" un brano inedito di denuncia sociale. Stefano, emozionato per questa sua prima volta a Sanremo? "Sì, molto. Confesso che mi fa più paura l’Ariston rispetto alla cerimonia dei Tony Awards. Nei giorni scorsi, durante le prove le gambe mi tremavano. Ma nonostante tutto, sono ben contento dell’invito di Amadeus, per tanti motivi. Mi esibisco insieme a un amico: con Paolo abbiamo portato in giro per quattro anni ’Storie’, un intreccio di musica e parole. Anche a Sanremo io racconto e lui si occupa della musica: proponiamo quello che è il ...