Massimo Ambrosini | “Calhanoglu al top del mondo Non saprei scegliere tra lui e Rodri”

(Di martedì 6 febbraio 2024) La trasformazione di Hakanin un regista è ormai completata. Il centrocampista turco dell’Inter è il leader del reparto di Simone Inzaghi e nell’ultimo big match contro la Juventus ha offerto un’altra prestazione da top player. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex Milanpromuove il regista nerazzurro: “Cosa mi colpisce di lui? Tante cose. Su tutto, forse, salta all’occhio il mix tra tecnica e qualità difensiva, la prontezza nella riconquista con cattiveria. È un play molto diverso da altri, il dinamismo del centrocampo dell’Inter è altissimo”. Più cautela sul paragone con Pirlo: “No, c’è pochissimo in comune. La vera similitudine è nella capacità di calciare in tutti i modi, di pescare un uomo a 40 metri. Tutti i paragoni con Andrea sono destinati a fallire – aggiunge -. Pirlo come primo ...