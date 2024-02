Massese Euforia playoff | Non ci possono sfuggire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Isono a portata di mano, non possiamo non raggiungerli". Mister Del Nero alla rimonta ci ha creduto fin dal primo giorno e grazie al 2-0 di domenica sul Lanciotto è pronto a scommettere che i suoi ragazzi entreranno in top 5 entro la fine della stagione: "Se non arriviamo ai– ha scherzato nel post partita – smetto subito di allenare. Sono il nostro obiettivo minimo e non ci dobbiamo nascondere. Siamo consapevoli che si tratti di una rimonta possibile perché il quinto posto è a due sole lunghezze di distanza. Domenica dopo domenica giochiamo per ottenere questo risultato". In seguito al 2-0 subito una settimana prima sul campo del Camaiore, il tecnico bianconero si aspettava una risposta dai suoi ragazzi, arrivata soprattutto dal punto di vista del risultato: "Era fondamentale reagire alla batosta di domenica scorsa. Anche oggi ...