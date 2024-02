Maschere viso detox | le migliori a meno di 10 euro da provare ora

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una pelle luminosa, distesa, che trasmette benessere: no, non è un sogno e non serve neppure la bacchetta magica per ottenerla, basta infatti la giusta maschera. Il risultato? Unradioso grazie all’effetto purificante e un incarnato più disteso e sano, che dice addio ai pori dilatati e all’effetto lucido. Non serve neppure spendere troppo: infatti sul mercato si trovano ottime soluzioni anche adi dieci. L’effetto relax e purificato si ottiene in pochi minuti ed è una coccola per la nostra pelle, che ringrazierà soprattutto dopo periodi in cui è stata sottoposta a particolari stress. E, inoltre, è un momento speciale che dedichiamo al nostro benessere, un vero e proprio rituale beauty, magari da associare a una musica rilassante e al profumo e all’ambientazione regalata da ...