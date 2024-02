Maschere e addobbi di carnevale “abusivi” | multa e sequestro al mercato di Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Controlli della Finanza rafforzati per ildi. . Nell’ambito di questi controlli le fiamme gialle dihanno trovato alcoperto, su una bancarella gestita da un uomo cinese, circa 6.500 prodotti non sicuri, quali accessori per il, vestiti edie giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del Codice del Consumo, nonché delle disposizioni di legge sulla sicurezza e indicazioni in materia di giocattoli. In particolare i prodotti, immediatamente posti sotto, erano posti in vendita e risultavano mancanti delle indicazioni riguardanti la ...