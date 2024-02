Martina Colombari torna a casa dall’ospedale | “Convalescenza con tagliolini al pomodoro”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Riccione, 6 febbraio 2023 – Dopo il grande spavento, arrivano le coccole con le tradizioni culinarie romagnole.tranquillizza ulteriormente tutti i fan dopo la notizia dell’intervento d’urgenza per un attacco improvviso di peritonite. Ieri l’attrice e showgirl aveva spiegato in un video come i medici dell’ospedale Ceccarini di Riccione l’avessero salvata: "Sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le operatrici socio sanitarie e le infermiere. Mi hanno veramente coccolata, curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò". L’attrice, dimessa, sta passando lanella suadi Riccione. E oggi ha postato un altro messaggio video nelle sue stories dove si mostra sorridente e rilassata mentre si gode un meritato piatto di pasta: ...