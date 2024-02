Marquez | primo giorno di test difficile | “Tanti problemi | ma Ducati è vicina ai piloti”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sepang, 6 febbraio 2024 - Un secondo contatto con ladecisamenteper Marcneipre stagione di Sepang in Malesia. Diversitecnici hanno impedito all’otto volte campione del mondo diare con continuità la Desmosedici 2023 del Team Gresini che guiderà in questa stagione 2024.ha bisogno di trovare confidenza con la moto e, soprattutto, capire come guidarla al meglio e con velocità, ma la prima giornata diè stata oltremodo complicata a causa di ben quattropoi risolti dal team. Fortunatamente perci saranno altre due giornate utili per trovare massima confidenza con il nuovo mezzo e farsi trovare competitivo in Qatar per il via alla stagione: “La ...