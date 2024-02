Marotta svela come fa l’Inter a prendere giocatori a parametro zero | punta anche sulle compagne

Giuseppe Marotta non si è nascosto a microfoni accesi e ha svela to tutto in diretta : parole chiarissime sul nuovo acquisto , non ci sono più ... (rompipallone)

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dell'acquisto di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus: "Sull'operazione di Cristiano Ronaldo in parte non mi ...Gran colpo in uscita per Beppe Marotta, il giovane talento nerazzurro ceduto a peso d’oro, importante plusvalenza per l’Inter Beppe Marotta sta riuscendo nel migliore dei modi a creare una squadra com ...L'ad nerazzurro conferma Zielinski e sogni di gloria: "Questa Inter come quella del Triplete. Ausilio sottovalutato, Inzaghi grandissimo allenatore, tutti vogliono venire da noi" ...