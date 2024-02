Marotta | «Juve? Non ero d’accordo con l’operazione Ronaldo | ma non fu quello il motivo della rottura»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 febbraio 2024), amministratore delegato dell’Inter ha rilasciato una lunga intervista a Dazn, dove ha parlato sia dell’arrivo di Zielinski, sia del suo passato allasu Zielinski «A oggi l’Inter è tornata ad essere quella del Triplete. Siamo cercati e ricercati dai giocatori. Ho parlato con De Laurentiis, stiamo sondando il terreno per Zielinski, Ausilio si sta occupando di questo e se andrà in porto lo tessereremo. Fa parte delle intuizioni che un’area sportiva deve considerare. Non abbiamo ansie, non abbiamo giocatori che si svincolano. Vogliamo consolidare i rapporti con chi manifesta attaccamento alla maglia. Oltre a Lautaro, si è scritto di Barella. Analizziamo posizione per posizione, abbiamo garanzie con i contratti per tutti, e ci sono professionisti che stimano il brand rappresentato dall’Inter». L’esperienza alla ...