Marotta | «Inzaghi bravo umanamente In grandissima crescita»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giusepperitorna al suo passato con la Juventus su Dazn per poi celebrare il lavoro nella sua Inter. Da alcuni giocatori fino al merito di Simone. STORIA –ha ripercorso la sua storia: «Tutte le mie esperienze sono state importanti. La cosa più significativa è la cultura della vittoria. Perseguire ogni particolare come se fosse essenziale per la sopravvivenza. Qualsiasi problemino dev’essere affrontato e risolto. Noi all’Inter siamo una squadra con mentalità che ha vissuto percorsi di. La finale di Istanbul ci ha allenato mentalmente, lì perdemmo ma abbiamo capito che ci sono margini di miglioramento. L’ironia fa parte del gioco, bisogna sdrammatizzare e ho salutato Allegri. Noi facciamo la nostra strada, loro altrettanto. Conte? Dico che lui è una risorsa del calcio italiano, farebbe ...