Marito e moglie litigano in strada | lei è incinta | lui indagato per maltrattamenti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia), 6 febbraio 2024 - Si è conclusa sabato mattina una delicata vicenda familiare che aveva visto coinvolti una giovane donna sarzanese, che aveva denunciato a fine 2023 il compagno di origine marocchina perin famiglia. Il Tribunale della Spezia ha, infatti, convalidato l’arresto in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed eseguito dalla polizia. Gli agenti del commissariato di Sarzana hanno sorpreso l’uomo in casa della donna in una via del centro città, dove, contestualmente è stata eseguita la custodia cautelare in carcere. Così, il 38enne è stato arrestato e condotto alla casa circondariale Villa Andreino, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Allo stesso modo, domenica mattina nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, una pattuglia dello stesso commissariato ...