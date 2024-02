Mario Sechi | Non diteci che sono solo canzonette

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Amadeus non è un artista con la testa fra le nuvole, ha i piedi ben piantati per terra e quando afferma che la protesta degli agricoltori “è giusta”, invitandoli sul palco di Sanremo, conferma di avere fiuto per il pop, quel sentimento popolare e popolano che è la fortuna (e la fine) di qualsiasi leader politico. Sento levarsi una voce dal loggione: Amadeus non è un leader politico. Ma certo che lo è, un personaggio televisivo che orienta il gusto musicale (piaccia o meno, è così) ha un ruolo politico di primo piano al quale può sottrarsicon il silenzio. Ma per mestiere e contratto Egli deve parlare, dunque la lingua corre. E se dice che il palco è aperto alla protesta, parte la rumba politica. Voilà...un minuto dopo è decollato il rebus su chi dovrebbe rappresentarli, i contadini. Tal Danilo Calvani, già auto -nominatosi capo della massa ...