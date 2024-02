Marco Mengoni | “Nulla sarà più come prima ” Ad Aprire il Festival non c’è Amadeus

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Prende il via ufficialmente la 74esima edizione deldella Canzone italiana. Adil programma di questaserata – chelunghissima – a sorpresa nonma, vincitore della scorsa edizione. Vediamo cosa è successo.Sanremo 2024 (ilcorrieredellacitta.com)Ci siamo, l’attesa è finita. Sanremo 2024 è finalmente iniziato: tante, tantissime le novità di quest’anno. Dai concorrenti in gara, ben 30, alla durate delle singole puntate che saranno davvero extralarge (basti pensare che stasera non si finiràdelle due). Per quanto riguarda la scaletta, adil programma della serata è stata Clara, all’anagrafe Clara Soccini, volto amatissimo della fiction Mare Fuori nonché ...