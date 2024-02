Marco Mengoni è fidanzato? Parla il cantante e co-conduttore di Sanremo 2024

Tutto pronto per la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Co-conduttore Marco Mengoni, emozionatissimo in conferenza stampa: «Sto sudando, pressione, emotività e ansia, ma so ...A un anno dalla vittoria all'Ariston con Due Vite, Marco Mengoni torna al festival, chiamato da Amadeus come co-conduttore. "In verità sento di non essermi mai staccato da Sanremo, come se mi fossi ...Bnkr44 (ovvero Bunker Quarantaquattro) è un collettivo formato da quattro ventenni di Firenze: Erin (Dario Lombardi, 23 anni), Piccolo (Duccio Caponi, 21 anni), Faster (Andrea Locci, 22 anni), JxN ...