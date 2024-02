Marco Mengoni a Sanremo 2024 canta Bella ciao con Amadeus

(Di martedì 6 febbraio 2024) Stuzzicati da Enrico Lucci di Striscia la notizia, il conduttore e il coconduttore della prima serata del Festival intonano la canzone partigiana simbolo della Resistenza. Per poi lanciare un altro messaggio bellissimo: «Non bisogna uscire dalla fragilità, ma trovare gli strumenti per gestirla»

Questa mattina Marco Mengoni e Amadeus hanno risposto alle domande dei giornalisti e hanno rivelato alcuni segreti della prima serata del Festival di ...In mezzo ad una conferenza stampa senza grandi avvenimenti - come spesso succede il giorno della prima serata - due piccoli e interessanti siparietti. Marco Mengoni ha prima cantato un frammento di "E ...«Non si deve uscire dalla fragilità, ma trovare degli strumenti per gestirla». Così Marco Mengoni, co-conduttore del Festival di Sanremo, in conferenza stampa all’Ariston in vista dell’apertura della ...