Mar Rosso | telecomunicazioni nel mirino degli Houthi? Cosa può succedere | lo scenario

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il reticolo di cavi sottomarini per le– il 17% del traffico mondiale Internet passa sotto il Mar– potrebbe essere il nuovo obiettivo, mentre continuano ad attaccare e navi al largo dello Yemen. In un messaggio recente su un canale telegram legato ai miliziani per gruppo filoiraniano è