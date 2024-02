Mar Rosso | allarme per i cavi sottomarini | internet nel mirino degli Houthi? Cosa pensano gli esperti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 febbraio 2024 – Marstrategico per il mondo non solo per il traffico di navi ma anche per le connessioni. Rischia di essere questo il prossimo obiettivo? Il 17% del traffico mondialepassa sotto il Mar. E proprio il reticolo diper le telecomunicazioni potrebbe essere il nuovo obiettivo, mentre continuano gli attacchi alle navi al largo dello Yemen. In this photo released by the US military's Central Command on February 3, 2024, US Central Command forces, alongside UK Armed Forces and with the support from Australia, Bahrain, Canada, Denmark, the Netherlands, and New Zealand conducted strikes against 36targets at 13 locations in ...