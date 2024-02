Maltrattava la moglie Farà un percorso di recupero

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un anno e otto mesi di reclusione con la condizionale, subordinata alla partecipazione di uno specificodipresso il Centro italiano per la promozione della mediazione di Milano. Così ha deciso il giudice Antonio De Rosa nei confronti di un 36enne del Tiranese. L’imputato, coniugato, era molto geloso ela compagna, accusandola di relazioni extraconiugali. Una dozzina gli episodi contestati all’uomo che usava violenza. Come nel febbraio del 2022, nel corso di una lite per futili motivi, insultava la compagna scagliandosi contro di lei e mettendole le mani al collo. Episodio poi ripetuto a luglio. La donna veniva minacciata di morte anche davanti ai figli piccoli. Nel dicembre del 2022, nel corso di un litigio, era stata presa per i capelli con forza dal compagno che la insultava brandendo un coltello da ...

Nocera Superiore, maltratta e perseguita l'ex moglie: scattano gli arresti domiciliari per un 51enne già sottoposto a divieto di avvicinamento ...È stato applicata la nuova disposizione dell'arresto in flagranza differita in base a documentazione videofotografica. È emerso che l'uomo picchiava la moglie, minacciandola anche con un coltello, da