Maignan | che succede? Troppi gol subìti E il rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il momento positivo che sta vivendo il Milan, reduce dalla vittoria in rimonta a Frosinone, trova come unico neo l’attuale condizione di Mike: dopo il deplorevole caso dei cori razzisti ricevuti a Udine, il portiere francese è stato autore di tre prestazioni non al suo solito livello, macchiate da sbavature che stridono con l’indiscutibile qualità che ha sempre mostrato. La sua costante attenzione, condita da prodezze che spesso e volentieri hanno tenuto a galla il Diavolo, sembra ora essere minata da una preoccupazione di fondo da rintracciare sia nel disagio provato nella pessima serata friulana ma anche nell’attuale fase di stallo della trattativa riguardante il suocontrattuale. Il gol realizzato dal capitano dei ciociari Mazzitelli ha sorpreso, additato come principale responsabile della rete ...