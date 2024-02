Maiali abbattuti Il Tar dà ragione alle associazioni

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Comportamento illegittimo dell’Ats". Il Tar ha datoProgetto Cuori Liberi, Lav, Lndc Animal Protection e Vita da Cani che con la Rete dei Santuari di Animali Liberi si sono rivolte ai giudici amministrativi perché, facendo un accesso agli atti, hanno scoperto che non era stato redatto alcun verbale per l’abbattimento di 9avvenuto il 20 settembre nel rifugio Cuori Liberi di Sairano, frazione di Zinasco. "La mancata verbalizzazione è estremamente grave – hanno sostenuto le– dato che tutte le operazioni esecutive svolte da pubblici funzionari devono essere descritte e verbalizzate. Ciò sottolinea ancora una volta la scarsa trasparenza dell’Ats di Pavia nello svolgimento delle operazioni e l’illegittimità di tutta questa vicenda". La doverosità o meno di ...

