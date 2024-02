Mahmood | tutti gli ex fidanzati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mahmmod: l’ex storico del cantautore di Soldi è Lorenzo Tobia Marcucci al quale era legato proprio nel periodo durante il quale l’artista incontrava il grande successo.gli ex Stasera il 31enne ritornerà sul palco del Teatro Ariston con il brano Tuta Gold. Riguardo la sua sessualità il cantante si era espresso sulle pagine de Il Venerdì: Per me il coming out non è indispensabile. Mi sono sempre raccontato attraverso canzoni e video. Ora c’è questo documentario, che aggiunge un tassello. Non c’è dell’autocelebrazione. Non mi piace la mia faccia, non mi piace la mia voce: mi è servito per accettarmi per quello che sono. Al fianco dell’artista negli anni durante i quali si è fatto conoscere dal grande pubblico c’è stato Lorenzo Tobia Marcucci. Classe 1989, è originario di Lucca e ha frequentato l’Università di Firenze. Lorenzo ha una grande passione per ...